Ермак – о погромах на Банковой: люди были настроены на провокацию

Юрий Сергиенко Политика 20:30, 22.03.2021 Обновлено: 06:52, 23.03.2021

Сторонники осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили погром на Банковой в Киеве, были настроены на провокацию конфликта.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) 22 марта, которая проходила в режиме видеоконференции, сообщается на сайте главы государства.

Он заверил, что позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – все граждане имеют право на мирные акции, однако события возле ОП 20 марта таковыми не были.

"Люди, которые вышли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является недопустимым для демократической страны, которая находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала право на свободу и независимость", – подчеркнул Ермак.

Напомним, что в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Повреждения здания ОП, которые были нанесены во время беспорядков, оценили примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.

  • В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.

  • В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.

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