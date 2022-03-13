'Ему все равно, сколько будет погибших': Макфол дал прогноз, может ли Путин остановить войну против Украины

Глава страны-агрессора РФ не хочет останавливать начатую против Украины войну, несмотря на косвенное согласие на очную встречу с украинским лидером. Путину все равно, сколько еще жертв с любой стороны принесут боевые действия.

Такое убеждение высказал профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в интервью каналу "Украина 24". Отметим, что он много лет исследовал постсоветское пространство, до 2014-го был американским послом в РФ и помощником 44-го президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Путин до сих пор считает, что он побеждает. Медленнее, чем ожидал, но атака продолжается", – отметил профессор, подчеркнув, что пока нет предпосылок для завершения боевых действий.

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По его совам, главе РФ все равно, сколько будет погибших украинских или его солдат. Россияне, которые живут в Украине, это прекрасно понимают. Вместе с тем есть много граждан РФ, которые верят в такой бред, как "освободить от нацистов украинские города". Макфол призвал бороться с этой пропагандой.

"Война заканчивается двумя путями: либо кто-то побеждает, либо ситуация на фронте затормаживается и никто не может продвинуться вперед. Путин не победил и не сможет победить, я так считаю. Но стабилизации военной ситуации пока тоже нет", – добавил экс-посол США в РФ.

По его мнению, российский лидер вряд ли хочет сейчас говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны. Он предположил, что РФ лишь идет на имитацию переговорного процесса, надеясь, что западные лидеры послабят санкции, видя "дипломатические стремления" Кремля.

"Так ведь и до войны было: они зарекались, что не будут атаковать. Это часть их пропагандистской стратегии. Все время, когда есть такая "надежда" от Москвы, другие столицы, в Европе в том числе, начинают говорить: может, не надо трогать Путина, он скоро станет рациональным. И это работает", – признал Макфол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Офисе президента заявили, что представители Украины и РФ провели новый этап переговоров в формате онлайн. Позиция Киева по ультимативным требованиям Кремля осталась незыблемой, однако детали диалога не разглашаются.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина впервые получила от РФ положительный сигнал в переговорах. Речь идет о возможности личной встречи лидеров двух стран, которую в Москве ни разу не подтверждали за последние два года.

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