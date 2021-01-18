В Черкассах умерла 37-летняя глава фракции "За майбутнє" в горсовете

В понедельник, 18 января, умерла 37-летняя депутат Черкасского городского совета, глава фракции "За майбутнє" Елена Шевченко.

Как пишет "Честно", женщина скончалась в результате осложнений после операции. У Шевченко осталась 10-летняя дочь София.

На сайте горсовета депутата назвали приветливой и искренней, доброжелательной коллегой, настоящим профессионалом своего дела, всегда внимательной и ответственной.

Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомощи" с 2015 года. На местных выборах-2020 ее выбрали на второй срок, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє". Также она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития.

"Ей было всего 37 лет... Вся жизнь была впереди, сколько добрых дел, Леночка, ты планировала сделать, скольким людям помочь..." – написала в Facebook Ирина Суслова, подруга Шевченко.

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