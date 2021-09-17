Экс-замгенпрокурора о смерти Чорновила: если есть справка о признаках убийства, нужно поднимать материалы дела

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Сергей Горбатюк считает, что в материалах дела о смерти Вячеслава Чорновола могут найтись факты, которые дадут основания продолжить расследование. Он считает, ставить точку в этом рано.

По словам Горбатюка, существует справка о признаках убийства Чорновила. Он рассказал, что когда-то нашел документ в кабинете заместителя генерального прокурора, где работал Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

Он считает, что необходимо поднимать материалы дела, поскольку судмедэксперт не указывал, что смерть Чорновила наступила именно от кастета. Горбатюк сказал, что медик мог видеть признаки травмы, нехарактерные для ДТП, что позволило бы выдвинуть другую версию. Для этого нужно собрать материалы и прикрепить их к делу.

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Политолог Евгений Магда отметил, что версия о том, что Черновол умер в организованной аварии – не нова. Возможное убийство привлекло на себя внимание, стало поводом для обсуждение, на него отреагировал Офис генерального прокурора. По словам эксперта, резонанс можно объяснить "политической турбулентностью общества".

Магда напомнил, что Чорновил погиб перед президентской кампанией, поэтому его смерть обрастала разными предположениями и версиями. Политолог считает, что сегодняшнее внимание к этой новости говорит о том, что общество не доверяет власти и политическому классу в целом.

Напомним, что украинский политик, лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил погиб 22 года назад, 25 марта 1999 года, в автокатастрофе недалеко от Борисполя. Это произошло за несколько месяцев до президентских выборов, а обстоятельства трагедии по сегодняшний день у многих вызывают сомнения в версии о несчастном случае. За два десятка лет дело о гибели национального лидера украинцев неоднократно открывали и закрывали, при этом родные и окружение Чорновила убеждены, что его смерть в действительности была политическим убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у следствия нет никаких данных о том, что украинского политика и диссидента Вячеслава Чорновила добили кастетом после ДТП в 1999 году. Это подтвердил один из следователей, который вел дело.