Экс-советник Путина заявил о договоренностях РФ, США и Украины: их цель – продавить Минские соглашения

Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что предложения России НАТО по "гарантиям безопасности" не являются ультиматумом Кремля странам Запада. По его мнению, это совместная операция администраций трех президентов: Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, под прикрытием которой продвигается другая важная идея.

Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", – отметил экс-советник Путина.

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Он напомнил, что Минские соглашения по Донбассу являются для президента РФ наиболее желаемым вариантом разрешения конфликта, который способен заблокировать евроатлантический курс развития Украины.

"Это совместная операция трех администраций, направленная на блокирование евроатлантического развития украинского общества и украинского государства", – сказал политолог.

Илларионов добавил, что активная фаза упомянутой операции началась 30 октября этого года и будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Главная ее цель – сделать так, чтобы украинское общество было вынуждено смириться с Минскими соглашениями.

"Это означает изменение законодательства Украины, Конституции Украины, проведение признаваемых Украиной выборов в ОРДЛО, признание новых властей ОРДЛО как элемента политико-правовой системы Украины, амнистию боевикам, получение ОРДЛО права вето на важнейшие решения украинского правительства. Это все то, что записано в тексте Минских соглашений", – объяснил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В них россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также потребовали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.