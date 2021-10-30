Экс-налоговик Гмырин стал новым 'смотрящим' за фискальным рынком, – Бутусов

Бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин стал новым "смотрящим" Офиса президента за фискальным рынком. Об этом написал главный редактор "Цензор.net" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

"Можно констатировать, что в Офисе президента создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику под видом "беспощадной борьбы". На пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин", — сообщил журналист.

Главред "Цензор.net" указывает на то, что фискальные ведомства — исключительно важный ресурс, поскольку контроль за ними позволяет "зарабатывать на массе теневых рынков, генерирующих денежный поток в наличных".

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"Рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза", — отмечает Бутусов.

Журналист сообщил, что Гмырин регулярно появляется в ОП. Например, с 1 по 17 марта он был в здании по меньшей мере 6 раз. В последний раз в Офисе его видели утром 17 марта.

Бутусов считает, что в Офисе президента используют Гмырина для расширения своего влияния. В частности, в ОП планируют сменить руководителей Налоговой и Таможенной служб на лояльных к себе людей. Например, на место действующего главы налоговой Любченко продвигается Александр Кучеренко — кадровый налоговик и бывший коллега Гмырина.

Несмотря на то, что ГФС находится в стадии ликвидации, Гмырин получил все необходимые полномочия и влияние. "Старая милицейская "гвардия" удовлетворяет кадровый и финансовый голод ОП и расширяет зоны своего влияния. Им нужно спешить — через несколько месяцев полномочия ГФС закончатся полностью. И нужно перепрыгнуть в какие-то другие кресла. Идеально для них — если и Бюро экономической безопасности, и таможня, и налоговая будут в одних руках", — считает Бутусов.

Гмырин родился в 1983 году. С 2005 по 2013 годы работал в МВД, занимался борьбой с экономической преступностью. В 2015-2017 был помощником главы Фонда госимущества Игоря Билоуса. С 2019 года — доцент кафедры Университета ГФС.