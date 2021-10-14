Экс-главу Госэкоинспекции Фирсова рассматривают как кандидата на должность министра экологии, – источник на Банковой

Экс-главу Госэкоинспекции Егора Фирсова рассматривают как кандидата на должность министра экологии. Об этом сообщают источники в Офисе президента.

На этой неделе в Офисе президента активно ищут замену действующему министру экологии Роману Абрамовскому. По данным источника на Банковой, Зеленский недоволен работой Министерства и хочет освежить команду.

Среди основных кандидатур – народный депутат 7 и 8 созывов, руководитель Госэкоинспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов, нардеп из Кривого Рога от "Слуги народа" Елена Криворучкина, председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, а также председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Напомним, Егор Фирсов был назначен временным исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции 20 ноября 2019 года.

За время работы Фирсова в ГЭИ была начислена рекордная сумма ущерба государству, причиненного субъектами хозяйствования. Егор Фирсов уволил 80% старого руководства, объясняя это тем, что сотрудники были нерезультативными и коррумпированными. Во времена его руководства экоинспекция впервые за 4 года зашла на проверку Киевводоканала, который является лидером загрязнителей водных ресурсов Украины. Тогда проверка назвала сумму нанесенного государству этим предприятием убытков – более 10 млн грн

Работу в ГЭИ Фирсов завершил 13 мая 2020 года.

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