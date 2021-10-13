Зеленский назначил двух новых судей Верховного суда. Фото и биографии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей Верховного суда. Ими стали Татьяна Чумаченко и Валерий Картере.

Соответствующий указ №530/2021 от 13 октября обнародован на сайте главы государства. Они вошли в Кассационный административный суд и Кассационный хозяйственный суд ВС. У обоих неоднозначная репутация (чтобы посмотреть фото и узнать подробности биографии, доскролльте страницу до конца).

"Назначить на должности судей Верховного суда: в Кассационный административный суд Чумаченко Татьяну Анатольевну; в Кассационный хозяйственный суд Картере Валерия Ивановича", – сказано в документе.

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Татьяна Чумаченко начала карьеру судьи в 1998 года в Подольском райсуде Киева. Затем она работала в Апелляционном суде столицы, а с 2005 по 2016 годы была судьей Высшего административного суда Украины. Осенью 2016-го подала в отставку.

Как пишет sudivstvo.info, в 2016 году Чумаченко входила в состав коллегии судей, которые отменили решение тогда еще Высшего совета юстиции (сейчас Высший совет правосудия) об увольнении судьи Нели Цибры. Последняя принимала решение об аресте активистов Евромайдана в Черкассах.

Также отмечается, что при ее участии внедрялись предпосылки для ограничения мирных собраний: в частности, в 2011 и 2013 годах.

Валерий Картере работает судьей с 1995 года, а с 2013-го занимал должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Как уточняет chesnosud.org, Общественный совет добропорядочности в 2017 году пришел к выводу, что его кандидатура не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. Они тогда отмечали, что Картере нарушал принцип независимости судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Верховного суда Валентина Данишевская решила уйти в отставку. 64-летняя чиновница заявила, что фактически завершает судейскую карьеру.