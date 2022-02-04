Экс-глава МИД Польши рассказал, чего добивается Путин стягиванием войск к границам Украины

Военные эксперты предполагают, что сил Российской Федерации, которые она стянула к границам Украины, недостаточно для полномасштабного нападения. Но такими агрессивными действиями российский лидер Владимир Путин пытается запугать украинцев, а, возможно, добиться и "смены власти" в соседней стране.

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Европейской правде". По его словам, самым болезненным средством сдерживания для главы РФ станет "охота Запада" на деньги российских олигархов в зарубежных банках.

"Польские военные генералы, с которыми я общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину – хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок", – ответил он на вопрос о вероятности нового вторжения.

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Дипломат пересказал слова польских военных, которые говорят о следующем: военных и техники РФ много, и они сосредоточены у границ, хотя и не приведены в боевую готовность; в то же время войска России совсем недалеко от Харькова, за которым недалеко Днепр.

"Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину. Добиться смены власти, выполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. А если нет – может быть, откусить кусок территории. Все же мы не можем читать мысли Путина" – подчеркнул Сикорский.

По его убеждению, российский лидер хорошо знает, что запугивания Кремля санкциями со стороны Запада могут стать реальными, и готовится к этому. Именно поэтому он, по словам экс-главы польского МИД, "накопил $630 миллиардов в золоте, иностранной валюте и т. д.".

"Самым болезненным для Путина и его олигархов будет, если Запад реально начнет охоту на деньги, украденные ими у россиян и спрятанные в Лондоне, Флориде, на Британских Вирджинских островах... Это их модель жизни – украсть у России, а затем наслаждаться жизнью на Западе. Поэтому нам нужно преследовать олигархов, их семьи и их любовниц", – подытожил Сикорский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-минист иностранных дел Польши резко ответил на выпад главы главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего НАТО "геополитическим проектом, направленным на захват территорий". Радослав Сикорский сравнил страну-агрессора РФ с "серийным насильником".