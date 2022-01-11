Экс-глава МИД Польши ответил на выпад Лаврова о НАТО: Россия – серийный насильник, за нападение 'получит по яйцам'

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил убеждение, что Североатлантический альянс (NATO) является "геополитическим проектом, направленным на захват территорий". Ему на этот выпад резко ответил бывший глава Польского МИД Радослав Сикорский.

Он сравнил страну-агрессора РФ с "серийным насильником" и озвучил предупреждение. Его политик оставил в Twitter, сделав репост заявления своего экс-коллеги.

В частности, 10 января российское посольство в Британии опубликовало мнение Лаврова по поводу НАТО.

"Оно стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза", – считает российский министр.

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Сикорский в ответ подчеркнул, что своими высказываниями и действиями России все равно не добиться желаемого.

"Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", – эмоционально подчеркнул польский политик.

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