Экс-глава ГУР Бурба официально уволен из ВСУ

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба уволен с Вооруженных сил Украины. Основанием для этого стал его рапорт.

Об том экс-глава ГУР заявил в комментарии LIGA.net. Он уточнил, что документ подписал министр обороны Алексей Резников 15 декабря.

По словам Бурбы, это был повторный рапорт. Первый не хотел подписывать тогдашний глава Минобороны Андрей Таран.

Сам Резников уточнил изданию, что он беседовал с бывшим руководителем и подписал рапорт до командировки в Швецию, которая началась 13 декабря.

Бурба в свою очередь рассказал о том, что во время увольнения должно было состояться заседание временной следственной комиссии о срыве спецоперации по "вагнеровцам", где его планировали опросить. Однако его перенесли из-за отсутствия кворума.

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Перед этим журналист Юрий Бутусов писал, что Бурбу уволили с военной службы 13 октября.

Ранее бывший разведчик говорил, что на него и его семью оказывали давление, чтобы тот отрицал существования спецоперации.

Как писал OBOZREVATEL, пяти участникам спецоперации по "вагнеровцам" аннулировали загранпаспорта. Среди них также был Бурба. Журналисты выяснили, что решение принималось якобы на основании поддельного документа.