Экс-генсек НАТО призвал украинскую власть воздержаться от преследований Порошенко

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал официальный Киев воздержаться от политических преследований пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Соответствующее заявление он опубликовал на странице Twitter.

"Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине также нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против политических оппонентов, таких как Порошенко", – написал Расмуссен.

