Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора – заявление Международного демократического союза

Международный демократический союз считает действия Зеленского и украинской власти, направленные на преследование лидера оппозиционной партии, пятого президента Петра Порошенко, неприемлемыми и опасными для Украины. Об этом говорится в заявлении Международного демократического союза IDU.

"Размещение российских вооруженных сил на границе, кибернападения на правительство и политические провокации российского руководства создали неприемлемый уровень угрозы геополитической стабильности", – отмечают в IDU.

"В то же время, демократический статус Украины находится под угрозой по внутренним причинам. Нынешние действия правительства Зеленского против парламентской оппозиции неприемлемы. В частности, хлипкое обвинение Офиса генерального прокурора против бывшего президента Петра Порошенко, лидера оппозиции в Раде, глубоко разделяет. Такие действия похожи на реванш" – выборочное и политически мотивированное преследование ключевого политического оппонента", – отметили в Международном демократическом союзе.

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"Во времена огромной угрозы президент должен обратиться к политической оппозиции, чтобы объединить национальную решимость против внешней агрессии. Использование внешней угрозы для сведения внутренних политических счетов только играет на руку агрессору. Поэтому IDU призывает власти Украины объединить все украинские политические силы против агрессии путинского режима и снять безосновательные обвинения против Порошенко", – говорится в заявлении.

Международный демократический союз – это платформа, способствующая развитию демократии и политики правоцентристов по всему миру. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания).

"Европейская Солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года. 29 июля 2020 г. состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Гарпера приняло участие более 70 участников со всего мира. Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская Солидарность" в Международном демократическом союзе.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, эксперты заявили, что преследование Петра Порошенко будет иметь разрушительные последствия для украинской государственности.