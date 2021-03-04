ЕC продлил санкции против Януковича и его окружения, исключив двух человек

Европейский Союз продлил еще на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, санкции продлены до 6 марта 2022 года.

"Совет сегодня принял решение продлить еще на один год существующие замораживания активов, направленные против семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, повлекшее причинение ущерба украинским государственным фондам", – отмечается в документе.

При этом ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а еще два лица исключены из списка. Речь идет о бывшем вице-премьере и экс-главе Нацбанка Сергее Арбузове и бывшем министре образования Украины Дмитрии Табачнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта ЕС ввел санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России после заключения оппозиционера Алексея Навального.

Известно, что для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце 2020 года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

США также объявили о введении ограничений в отношении семи должностных лиц правительства России и 14 институтов.

В то же время Соединенные Штаты прекратят оказание помощи Москве. Исключением станет только гуманитарная помощь.