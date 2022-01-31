Джонсон отменил визит в Японию из-за эскалации вокруг Украины: СМИ раскрыли подробности

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отменил рабочую поездку в Японию, которая планировалась на середину февраля этого года. Причиной назван рост напряжения вокруг Украины, которая столкнулась с российской агрессией.

Об этом сообщает Japan Today. Издание ссылается на несколько источников в японском правительстве.

Ранее отмечалось, что Токио и Лондон готовили визит британского премьера для переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой. Однако источники заявили, что правительство Британии отменило этот план.

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В СМИ отмечают, что основной причиной тому стала растущая эскалация вокруг Украины. А еще одним основанием для этого указали скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, среди прочего с участием самого Джонсона, которые нарушали карантинные правила при пандемии COVID-19.

Со своей стороны генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно 31 января опроверг информацию о подготовке визита премьера Британии. Известно, что он мог бы стать первым с тех пор, как Джонсон занял эту должность в 2019 году.

Напомним: в ближайшее время должна пройти встреча глав Министерства иностранных дел и Минобороны Британии с их российскими коллегами. Дипломаты будут искать способ снизить уровень напряжения вокруг агрессии России против Украины.

Сам Джонсон уже на этой неделе планирует посетить Украину, а после – по телефону провести "кризисный" разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон заявил, что Британия намерена удвоить военный контингент в Восточной Европе. С соответствующим предложением страна будет обращаться к НАТО.