Премьер Британии посетит Украину, а после проведет "кризисные" переговоры с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе приедет с рабочим визитом в Украину. Кроме того, он намерен провести "кризисный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.
Как пишет The Guardian, Джонсон вновь скажет российскому лидеру, что Москва должна прекратить эскалацию и начать дипломатическое решение конфликта. "Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила", – сообщил представитель Даунинг-стрит.
"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание (РФ – Ред.), чтобы избежать кровопролития в Европе", – сказано в сообщении.
Отмечается, что визит Джонсона в Украину состоится в условиях растущей напряженности между нашей страной и Россией из-за того, что последняя продолжает наращивать вооружения возле украинских границ.
Вместе с тем, Министерство иностранных дел Великобритании уже в понедельник может объявить о введении более жестких санкций против РФ, которые могут затронуть стратегические и финансовые интересы России.
Напомним: ранее Джонсон предупредил Путина, что полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. Москва в таком случае получит "новую Чечню".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Британии пообещали "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе в случае вторжения РФ в Украину. Лондон сотрудничает с США и союзниками в Европе, чтобы предотвратить эскалацию.
Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией.
Так, Украина получила от Британии ракетные комплексы NLAW. Они являются лучшими в мире для боя в городских условиях.