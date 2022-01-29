Премьер Британии посетит Украину, а после проведет 'кризисные' переговоры с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе приедет с рабочим визитом в Украину. Кроме того, он намерен провести "кризисный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.

Как пишет The Guardian, Джонсон вновь скажет российскому лидеру, что Москва должна прекратить эскалацию и начать дипломатическое решение конфликта. "Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила", – сообщил представитель Даунинг-стрит.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание (РФ – Ред.), чтобы избежать кровопролития в Европе", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что визит Джонсона в Украину состоится в условиях растущей напряженности между нашей страной и Россией из-за того, что последняя продолжает наращивать вооружения возле украинских границ.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Великобритании уже в понедельник может объявить о введении более жестких санкций против РФ, которые могут затронуть стратегические и финансовые интересы России.

Напомним: ранее Джонсон предупредил Путина, что полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. Москва в таком случае получит "новую Чечню".

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