'Джевелины' залежались: Тука назвал условие контрнаступления ВСУ на Донбассе

Украинская армия может пойти в контрнаступление на Донбассе при условии масштабной эскалации со стороны России. В таком случае она сможет воспользоваться предоставленными США вооружениями, в том числе противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Если будут такие провокационные действия со стороны России, я думаю, Соединенные Штаты не будут возражать против использования Украиной предоставленных образцов вооружений. Даже если речь пойдет о контрнаступлении, а не об обороне", – заметил он.

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"Джевелины" залежались", – добавил Тука.

Отвечая на вопрос, при каких условиях ВСУ могут пойти в контрнаступление, политик пояснил: "Такая необходимость может возникнуть, если со стороны Российской федерации и ее прокси-формирований будет повышенная напряженность, военная эскалация. Это может вызвать в том числе и реальную необходимость пойти в контрнаступление".

По его словам, такие операции ВСУ могут преследовать цель отбросить врага на конкретном участке линии соприкосновения, захватить склады оружия и так далее.

Тука констатировал, что в своем текущем состоянии украинская армия не готова к контрнаступлению. "Не с точки зрения морального духа и готовности личного состава, а с точки зрения готовности и служб тыла, и обеспечения, и вооружения. Потому что в последние два года происходит постоянный срыв оборонного заказа", – пояснил он.

В то же время политик убежден, что ВСУ смогут воспользоваться вооружением, предоставленным Украине союзниками в качестве военной помощи.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2020 года на вооружение ВСУ поступили ракеты FGM-148E. Это новейшая модификаця противотанковых ракет комплекса Javelin.