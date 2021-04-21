Дуда созвал руководство военных и спецслужб из-за войск РФ у границ Украины

Президент Польши Анджей обсудит с руководителями военных и спецслужб переброску российских войск к границе с Украиной.

Встреча была намечена на среду, 21 апреля, сообщил в Twitter глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох.

В ней примут участие начальник Генштаба, военные командиры и главы спецслужб.

"Президент Дуда сегодня созвал заседание при участии Министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы", – отметил Солох.

Напомним, что 20 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с Солохом. Тогда он отметил, что СНБО мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.

В свою очередь глава Бюро нацбезопасности Польши заявил о непоколебимой поддержке Украины и напомнил, что его страна осуждает позицию России на международных площадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения СБУ по всей Украине были приведены в режим повышенной готовности из-за эскалации Россией вооруженного противостояния и наращивания агрессивной риторики.