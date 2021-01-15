Дубінський закликав 'слуг' зібратися для обговорення санкцій США. Документ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський закликав скликати позачергове засідання фракції СН.

З таким зверненням він звернувся до голови фракції пропрезидентської партії Давида Арахамії, а також до його заступника Олександра Корнієнка, передає "Страна".

У зверненні він написав, що проти нього була вчинено провокацію з боку "непорядних опонентів, які написали брехливий донос у державні установи США".

"Наполягаю на негайному проведенні засідання фракції, оскільки в ЗМІ і соцмережах нашими політичними опонентами ця ситуація використовується як предмет шантажу президента України і парламентської більшості, яка його підтримує", – написав Дубінський.

Також політик анонсував пресконференцію, де він відповість на питання щодо санкцій США.

Додамо, що особистий сайт Дубінського "dubinsky.pro" перестав працювати і відкривається з перебоями.

"Так співпало, що ми зараз просто міняємо хостинг. Через добу все буде доступно і з комп'ютерів і з мобільних", – так політик пояснив збої в роботі сайту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського і ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання в їхні вибори. Пізніше Дубінський виправдовувався, що він нібито ніколи не втручався у вибори в інших країнах.