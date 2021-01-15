Дубінський закликав "слуг" зібратися для обговорення санкцій США. Документ

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
3,0 т.
Дубінський закликав 'слуг' зібратися для обговорення санкцій США. Документ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський закликав скликати позачергове засідання фракції СН.

З таким зверненням він звернувся до голови фракції пропрезидентської партії Давида Арахамії, а також до його заступника Олександра Корнієнка, передає "Страна".

У зверненні він написав, що проти нього була вчинено провокацію з боку "непорядних опонентів, які написали брехливий донос у державні установи США".

"Наполягаю на негайному проведенні засідання фракції, оскільки в ЗМІ і соцмережах нашими політичними опонентами ця ситуація використовується як предмет шантажу президента України і парламентської більшості, яка його підтримує", – написав Дубінський.

Звернення Дубінського

Також політик анонсував пресконференцію, де він відповість на питання щодо санкцій США.

Дубінський закликав "слуг" зібратися для обговорення санкцій США. Документ

Додамо, що особистий сайт Дубінського "dubinsky.pro" перестав працювати і відкривається з перебоями.

"Так співпало, що ми зараз просто міняємо хостинг. Через добу все буде доступно і з комп'ютерів і з мобільних", – так політик пояснив збої в роботі сайту.

Особистий сайт Дубінського не відкривається
Особистий сайт Дубінського працює з перебоями

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського і ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання в їхні вибори. Пізніше Дубінський виправдовувався, що він нібито ніколи не втручався у вибори в інших країнах.

УкраїнаСкандали навколо "Слуги народу"Партія Слуга народусанкцииОлександр Дубінський