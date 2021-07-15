Пасека, хата-музей и ветряные мельницы: как выглядит элитная резиденция Ющенко под Киевом. Видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко имеет роскошный особняк под Киевом в поселке Новые Безрадичи. Территория владений – 3,5 гектара, а вокруг вырыт болотистый канал около трех метров в ширину.

Как выглядит дом политика, в четверг, 15 июля, показало издание "Страна". Известно, что Ющенко переехал в Новые Безрадичи в 2014 году. До этого он проживал в государственной даче в Конча-Заспе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказали соседи политика, он регулярно бывает в особняке, часто ухаживает за садом и лошадьми. Местные жители также шутят, что у них поселок имени Ющенко.

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Дом, который находится в 20 километрах от столицы, ранее был старым и более скромным, но потом там провели масштабную стройку и существенно расширили территорию. Так, нынешний элитный особняк стоит на другом месте и в разы больше прежнего.

Участок, по данным СМИ, третий президент купил, когда еще был главой Нацбанка (1993-1999 годы). Тогда он якобы приобрел 7 соток земли всего за несколько мешков зерна.

Территория вокруг хорошо охраняется. Дорога от трассы к дому качественно заасфальтирована, горят все фонари, также установлены камеры наблюдения.

Перед поворотом к особняку с обеих сторон трассы установлены знаки "поворот направо запрещен" и "поворот налево запрещен". Если же кто-то все же повернет к имению, то наткнется за знак "движение запрещено".

На участке стоит большая теплица, есть ферма, сад, столярная мастерская, знаменитая пчелиная ферма, хата-музей и несколько ветряных мельниц.

Просторный двор окружен деревьями, а на территории есть несколько водоемов. На одном из них видно несколько рыболовных мостиков. Также на берегу соорудили место для барбекю с большой крытой террасой.

Напомним:

29 апреля Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины. Проголосовали за – 548, против – 25 и 113 воздержались.

В этом документе кроме прочего сказано, что отравление Ющенко является делом рук российских спецслужб.

Как ранее писал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал как недостроенный объект особняк под Киевом, оценив его в 2,4 млн гривен. Земельный участок в селе Белогородка в семье Стефанчука появился еще пять лет назад, а сегодня там вырос двухэтажный дом в английском стиле.