Пасека, хата-музей и ветряные мельницы: как выглядит элитная резиденция Ющенко под Киевом. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Особняк Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко имеет роскошный особняк под Киевом в поселке Новые Безрадичи. Территория владений – 3,5 гектара, а вокруг вырыт болотистый канал около трех метров в ширину.

Как выглядит дом политика, в четверг, 15 июля, показало издание "Страна". Известно, что Ющенко переехал в Новые Безрадичи в 2014 году. До этого он проживал в государственной даче в Конча-Заспе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказали соседи политика, он регулярно бывает в особняке, часто ухаживает за садом и лошадьми. Местные жители также шутят, что у них поселок имени Ющенко.

Видео дня

Дом, который находится в 20 километрах от столицы, ранее был старым и более скромным, но потом там провели масштабную стройку и существенно расширили территорию. Так, нынешний элитный особняк стоит на другом месте и в разы больше прежнего.

Участок, по данным СМИ, третий президент купил, когда еще был главой Нацбанка (1993-1999 годы). Тогда он якобы приобрел 7 соток земли всего за несколько мешков зерна.

Территория, принадлежащая Ющенко

Территория вокруг хорошо охраняется. Дорога от трассы к дому качественно заасфальтирована, горят все фонари, также установлены камеры наблюдения.

Дом третьего президента у водоема

Перед поворотом к особняку с обеих сторон трассы установлены знаки "поворот направо запрещен" и "поворот налево запрещен". Если же кто-то все же повернет к имению, то наткнется за знак "движение запрещено".

На участке стоит большая теплица, есть ферма, сад, столярная мастерская, знаменитая пчелиная ферма, хата-музей и несколько ветряных мельниц.

Просторный двор окружен деревьями, а на территории есть несколько водоемов. На одном из них видно несколько рыболовных мостиков. Также на берегу соорудили место для барбекю с большой крытой террасой.

На крыше установлено много окон

Новые Безрадичи на карте

Напомним:

Как ранее писал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал как недостроенный объект особняк под Киевом, оценив его в 2,4 млн гривен. Земельный участок в селе Белогородка в семье Стефанчука появился еще пять лет назад, а сегодня там вырос двухэтажный дом в английском стиле.

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