До миллиона украинцев: Польша готовится к наплыву беженцев в случае вторжения РФ

В случае нового военного вторжения России в Украину на границе с Польшей может образоваться волна беженцев из нашей страны численностью до миллиона. Соседняя страна готова помочь и не будет дистанцироваться от такой ситуации.

Об этом 28 января заявил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, пишет Radio Poland. Он отметил, что, возможно, воплотятся более положительные и не столь радикальные сценарии, но Польша должна быть готова к худшему.

Замминистра добавил, что МВД уже начало принимать меры по подготовке к наплыву беженцев. Речь идет о переходах, медицинском обслуживании, проживании и питании.

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Он напомнил, что соответствующие мероприятия предусматривает Женевская конвенция, а также"правила сосуществования цивилизованных людей", потому эти граждане будут под защитой Польши.

"Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", – заверил он.

В то же время, заместитель министра призвал не поддаваться на истерику и панику и предположил, что Россия не будет делать никаких радикальных шагов до окончания Олимпиады в Пекине.

Напомним: издание Bloomberg опубликовало материал, в котором отметило, что глава КНР Си Цзиньпин мог просить президента России Владимира Путина отложить вторжение в Украину. Лидер РФ присоединится к китайскому коллеге на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Отмечалось, что правитель КНР выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, чтобы Путин затмил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

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