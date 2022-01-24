Румыния сомневается в наступлении РФ, но уже готовится принимать беженцев из Украины

Румыния не ожидает "горячей войны" на границе Украины с Россией, но должна быть готовой к последствиям возможной эскалации в регионе. Румынские власти рассматривают вероятность волны украинских беженцев в случае обострения ситуации.

С соответствующими заявлениями выступил Министр обороны Румынии Василе Дынку в эфире Digi 24. Он отметил, что сама страна в конфликт РФ с Украиной втянута не будет.

"Есть шанс, что после провала женевских переговоров мы не сможем свести к минимуму вероятность вооруженного конфликта [РФ] на границе с Украиной. Это не означает, что Румыния будет вовлечена в эту войну. Ясно, что участия не будет, с этой точки зрения люди могут быть спокойны. Но когда рядом с тобой что-то происходит, ты должен войти в состояние если не тревоги, то хотя бы бодрствования", – заявил представитель правительства.

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По словам министра, румынские спецслужбы не могут точно сказать, будет ли новая война в Украине. "Потому что цена для России была бы очень высокой, если бы они это сделали", – заявил Дынку.

Он сказал, что НАТО не сможет непосредственно вмешаться в конфликт, поскольку Украина не является членом Североатлантического Альянса. Но глава ведомства не исключил, что мир отреагирует экономическими ударами по Кремлю.

"Конечно, экономическая война, экономическая блокада могут появиться, если будет конфликт, но в данный момент горячей войны, так сказать, мы не ожидаем", – подчеркнул министр обороны Румынии.

В то же время, отметил он, во время войны могут произойти массовые военные миграции и румынское правительство "ожидает этого".

"Даже если на первый взгляд некоторым кажется, что мы не готовимся к возможным побочным эффектам войны, – мы готовимся к этому. В настоящее время мы готовимся к возможной помощи для мигрантов... Это гуманитарный долг", – сказал Дынку.

Как писал OBOZREVATEL: