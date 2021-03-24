"Слуга" призвал увольнять медиков, которые отказались вакцинироваться: врачи ответили

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей, отказавшихся вакцинироваться против COVID-19 препаратом CoviShield. Некоторых медиков эта позиция возмутила.

Свое мнение касательно прививочной кампании нардеп высказал на странице в Facebook. Он рассказал, что в Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, вакцинироваться согласились всего 20% врачей.

"Сама заведующая уже дважды болела COVID, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации". Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%" – написал политик.

По его мнению, медик может отказаться от прививки, если у него есть аллергия или антитела после недавно перенесенного коронавируса.

"Если человек руководствуется собственными представлениями вместо науки "медицина", она не может работать врачом – потому что это специальная профессия с ограниченным доступом, для людей, которые руководствуются наукой, а не вещими снами", – добавил народный избранник.

Также он подчеркнул, что врачами не могут быть те, которые не верят в идентичность вакцин AstraZeneca и CoviShield, а также люди, "готовые не защищать себя и этим подвергать смертельной опасности пациентов".

"Прививки для врачей от инфекционных болезней являются обязательными и без них врача не имеют допускать к работе. Так есть ли такие люди врачами? Конечно, нет", – подытожил "слуга".

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В ответ на это главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан заявила, что медики, которые не вакцинировались, спасли сотни жизней. Свое мнение она высказала на Facebook-странице. Отметим, что постом Мостепан поделилась в соцсети ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Она написала, что поддерживает позицию коллеги.

"Вы, господин депутат, начинаете заниматься бравадой, перекладывая ответственность на несчастных врачей, которые сейчас круглосуточно идут на "передовую", работая без отдыха, без обедов, не видя свои семьи", – возмутилась Мостепан. Она также назвала прививочную кампанию в Украине провальной.

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Информация о народном депутате на сайте Рады itd.rada.gov.ua

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