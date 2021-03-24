Лидируют "красные" регионы: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине за вторник, 23 марта, против коронавируса вакцинировали еще 15 097 граждан. Всего за месяц с начала кампании иммунизации прививки получили уже 137 026 украинцев, в том числе один обе дозы.

Лидерами стали Киев и Львовщина, которые находятся в "красной" карантинной зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), опубликованные в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в различных областях в течение прошлых суток сделали от нескольких десятков до более тысячи прививок препаратом CoviShield. Меньше всего человек вакцинировали в Донецкой области, которая лидировала по этому показателю в начале кампании, – 50. А больше всего в Киеве – 1330, Львовской – 1055 и Черкасской области – 930.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 810 прививок;

Волынская область – 390 прививок;

Днепропетровская область – 1120 прививок;

Донецкая область – 50 прививок;

Житомирская область – 700 прививок;

Закарпатская область – 630 прививок;

Запорожская область – 430 прививок;

Ивано-Франковская область – 712 прививок;

Киевская область – 890 прививок;

Кировоградская область – 400 прививок;

Луганская область – 120 прививок;

Львовская область – 1055 прививок;

г. Киев – 1330 прививок;

Николаевская область – 470 прививок;

Одесская область – 520 прививок;

Полтавская область – 610 прививок;

Ривненская область – 530 прививок;

Сумская область – 810 прививок;

Тернопольская область – 740 прививок;

Харьковская область – 520 прививок;

Херсонская область – 550 прививок;

Хмельницкая область – 240 прививок;

Черновицкая область – 190 прививок;

Черниговская область – 350 прививок;

Черкасская область – 930 прививок.

В Минздраве информируют, что все прививки проводилось 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом. По состоянию на 23 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 331 131 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава развеяли распространенный фейк, подчеркнув, что вакцины против коронавируса не являются "генетическим оружием".