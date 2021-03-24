"Слуга" закликав звільняти медиків, які відмовилися вакцинуватися: лікарі відповіли

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільняти лікарів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19 препаратом CoviShield. Деяких медиків ця позиція обурила.

Свою думку щодо прищеплювальної кампанії нардеп висловив на сторінці у Facebook. Він розповів, що в Київському інституті пульмонології, за словами завідувачки одного з відділень, вакцинуватися погодилися лише 20% лікарів.

"Сама завідувачка вже двічі хворіла на COVID, але "не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації". Що це означає на практиці? 80% "лікарів" потрібно звільнити, а їхню зарплату віддати 20%", – написав політик.

На його думку, медик може відмовитися від щеплення, якщо в нього є алергія або антитіла після недавно перенесеного коронавірусу.

"Якщо особа керується власними уявленнями замість науки "медицина", вона не може працювати лікарем – бо це спеціальна професія з обмеженим доступом, для людей, які керуються наукою, а не віщими снами", – додав народний обранець.

Також він підкреслив, що лікарями не можуть бути ті, хто не вірить в ідентичність вакцин AstraZeneca та CoviShield, а також особи, "готові не захищати себе й цим наражати на смертельну небезпеку пацієнтів".

"Щеплення для лікарів від інфекційних хвороб є обов'язковими і без них лікаря не мають допускати до роботи. То чи є такі люди лікарями? Звичайно, ні", – підсумував "слуга".

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У відповідь на це головлікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан заявила, що медики, які не вакцинувалися, врятували сотні життів. Свою думку вона висловила на Facebook-сторінці. Зазначимо, що постом Мостепан поділилася в соцмережі провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. Вона написала, що підтримує позицію колеги.

"Ви, пане депутате, починаєте займатися бравадою, перекладаючи відповідальність на нещасних лікарів, які зараз цілодобово йдуть на "передову", працюючи без відпочинку, без обідів, не бачачи свої сім'ї", – обурилася Мостепан. Вона також назвала прищепну кампанію в Україні провальною.

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Інформація про народного депутата на сайті Ради itd.rada.gov.ua

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