Дипломат пояснил нюанс с военной миссией ЕС в Украине

Идея создания в Украине военно-учебной миссии Евросоюза важна с сугубо символической точки зрения. Однако не следует рассчитывать на то, что в краткосрочной перспективе она реально усилит обороноспособность нашей страны.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. О конкретных шагах пока речь не идет, заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Если речь идет о направлении военной миссии, то это только способ проговаривания вопросов, касающихся измерения безопасности нашего сотрудничества и формализация формата такого обсуждения. Пожалуй, это важный шаг с точки зрения символизма, но от него к чему практическому огромный путь", – подчеркнул дипломат.

Видео дня

В то же время он отметил, что способности Европы защищать свои интересы и интересы союзников чисто военным путем довольно скромные.

"Дело в том, что Европейский Союз не проявил какой-либо эффективности именно в сфере безопасности, в построении каких-то собственных вооруженных формирований или способности каким-то образом показывать свою возможность силовым путем помогать в решении тех или иных проблем", – констатировал Грищенко.

"То, что сам по себе Евросоюз не может ничего решить, это однозначно. Но он даже не смог помочь в любом регионе решать те конфликты, которые там бушуют", – добавил он.

Напомним, немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что Евросоюз рассматривает вопрос создания в Украине своей военной миссии.

Как писал OBOZREVATEL, в МИД Украины озвучили подобный прогноз. В ведомстве убеждены, что это будет отвечать стратегическим интересам и Украины, и Евросоюза.