Десятки новых Javelin и NLAW привезли в Украину. Фото

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В Украину поступила новая партия британских переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракет малой дальности NLAW.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Готовьтесь, па*лы, вам п****ц!", – написал он.

Парламентарий также показал фото десятков единиц прибывшего вооружения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эстония приняла решение передать Украине дополнительные Javelin и амуницию. Кроме того, еще больше вооружения и санкций против России пообещали США.

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