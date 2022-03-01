Десятки новых Javelin и NLAW привезли в Украину. Фото

Анна Паскевич
Политика
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Десятки новых Javelin и NLAW привезли в Украину. Фото
nosound
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В Украину поступила новая партия британских переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и шведско-британских переносных противотанковых управляемых ракет малой дальности NLAW.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Готовьтесь, па*лы, вам п****ц!", – написал он.

Парламентарий также показал фото десятков единиц прибывшего вооружения.

Прибывшая партия вооружения
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Новые Javelin и NLAW прибыли в Украину
В Украину поступила новая партия Javelin и NLAW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эстония приняла решение передать Украине дополнительные Javelin и амуницию. Кроме того, еще больше вооружения и санкций против России пообещали США.

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