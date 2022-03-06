'Дерзость России – сигнал Западу, что примененных санкций недостаточно': Зеленский записал новое обращение к миру

Глава украинского государства Владимир Зеленский вечером воскресенья, 6 марта, выступил с новым обращением к украинцам и миру через военное вторжение России. Президент подчеркнул, что наша страна никогда не простит оккупантам расстрелянных домов, ракет, погибших людей и разрушение инфраструктуры.

Видеообращение Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента. В нем глава Украины отметил, что дерзость России является сигналом Западу, что примененных санкций недостаточно (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Он напомнил, что Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории и предприятий оборонного комплекса, где работают тысячи людей, а сотни – живут рядом. По словам Зеленского, это убийство, на которое не реагируют мировые лидеры.

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"Я не услышал реакции ни от одного лидера мира. Ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов: они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер. На этот день", – сказал он.

Президент подчеркнул: Украина не простит, а руководителей в России, которые отдают преступные приказы о наступлении на нашу страну, ждет трибунал и Божий суд.

Он также отметил, что Россия ведет себя дерзко, а это значит, что примененных против нее западных санкций недостаточно.

"Там не поняли, не почувствовали, не увидели, что мир действительно решителен, действительно стремится остановить эту войну. Вы не скроетесь от этой реальности", – подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о гуманитарных коридорах, проведение которых сорвали оккупанты постоянно обстреливая города, жители которых нуждались в помощи. Вместо гуманитарных коридоров россияне способны сделать только кровавые.

"Сегодня в Ирпене была убита семья – мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге, как в тире. Когда они пытались просто выйти из города, чтобы спастись. Сколько таких семей в Украине погибло! Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства в этой войне. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, людям, бомбила нашу землю, запускала ракеты, давала приказ и нажимала на "пуск". Вам не будет ни одного тихого места на этой земле, кроме могилы!" – отметил президент Украины.

Он также сообщил, что решил наградить орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Орденом Богдана Хмельницкого Третьей степени награждаются:

глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич;

глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович;

глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович;

глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович;

председатель Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич;

глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом Мужества награждаются:

мэр Харькова Терехов Игорь Александрович;

мэр Николаева Сенкевич Александр Федорович;

мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич;

мэр Сум Лысенко Александр Николаевич;

мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович;

мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич;

мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Кроме того, городами-героями станут:

Харьков

Чернигов

Мариуполь

Херсон

Гостомель

Волноваха

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