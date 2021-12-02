Депутаты Рады продлили закон об особом статусе Донбасса еще на год: что предусматривает

В Верховной Раде пролонгировали еще на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

Это решение в целом поддержали 317 народных депутатов. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube.

По фракциям голоса разделились так: "Слуга народа" – 225, "Европейская солидарность" – 24, группа "Довіра" и ОПЗЖ – по 19, группа "Партия "За майбутнє" – 16, внефракционные – 14, "Батьківщина" и "Голос" – ни одного голоса.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября сроком на 3 года. Впоследствии парламент не единожды продлевал на год срок действия этого закона.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в ст.10 закона, в частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди них – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что продлить действие закона нужно для того, чтобы были продолжены переговоры, которые проходят в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

По его словам, этот документ является базой переговорного процесса для достижения мира на Донбассе, "чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников считает, что саммит в "нормандском формате" вряд ли состоится из-за того, что ни лидеры Франции и Германии, ни глава страны-агрессора России Владимир Путин не заинтересованы в нем.