Депутаты Рады поддержали возвращение исторического названия городу на Волыни

Народные депутаты Украины поддержали переименование города Владимир-Волынский в Волынской области. Так, центр одноименного района, которому в этом году исполнилось 1033 года, вернет себе историческое название – Владимир.

За соответствующий проект постановления №6378 проголосовали 348 парламентариев на заседании ВРУ 15 декабря. Оно транслировалось онлайн на телеканале "Рада" в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что ни один нардеп не отдал голоса против смены советского названия города. В то же время пятеро воздержались, а 20 не голосовали вовсе (с поименным голосованием можно ознакомиться здесь).

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Еще в октябре переименование поддержали депутаты городского совета Владимира-Волынского. После с этой просьбой уже в парламент обратился Волынский областной совет.

В документе и проекте постановления отмечается, что этот город – один из самых древних в Украине, и его переименование инициировали, чтобы вернуть ему самое историческое наименование.

"Впервые Владимир-Волынский упоминается в летописях под 988 годом, когда киевский князь Владимир Святославич, прозванный "Великим", совершил поход на Запад. Здесь на землях волынян и бужан, на правом берегу реки Луги, подчинил языческий город под названием Ладомир. И в 988 году сетовал его своим именем – Владимир", – говорится на сайте города.

Город был Владимиром до 1795 года. А после вхождения в состав Российской империи получил к этому названию приставку "-Волынский". Тогда это объясняли необходимостью отличать его от города Владимир-на-Клязьме в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Львовского облсовета планировали обратиться к президенту и Верховной Раде с просьбой восстановить историческую справедливость. Речь идет о переименовании названия страны-агрессора РФ в Московию.