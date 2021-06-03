В Киеве переименуют ряд улиц и переулков: перечень новых названий

В четверг, 3 июня Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации поддержала решение о переименовании ряда улиц в разных районах столицы.

Об этом сообщили в пресс служба КГГА. Там также отметили, что комиссия поддержала присвоение детской школе искусств № 5 имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова, а в школе № 29 I-III ступеней имени последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Улицам, которые планируют переименовать, вернут исторические названия или переименуют в честь выдающихся людей.

Улицы и переулки, которые могут получить новое название:

переименования улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе улицу Омеляна Прицака;

переименования переулка Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

переименования улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

переименования улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

переименования улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проневскую;

переименования переулка Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

переименования улицы Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;

переименования переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе переулок Христины Алчевской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице предложили переименовать проспект Науки в Голосеевском районе на проспект в честь народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.