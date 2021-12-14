Депутаты Рады поддержали допуск иностранных военных в Украину в 2022 году

Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада поддержала допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2022 году. За соответствующее решение проголосовало 318 народных избранников.

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко во время обращения к нардепам заявил, что законопроект предусматривает допуск иностранных военных в Украину для участия в многонациональных учения в следующем году. Трансляцию заседания парламента вел телеканал "Рада".

Петренко подчеркнул, что принятие законопроекта позволит подготовить и провести на территории Украины 10 военных учений с участием иностранных государств. Замминистра обороны отметил, что в этих учениях будет принимать участие более 21 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины и 11,5 тысяч представителей стран НАТО с соответствующим вооружением и военной техникой.

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Этот законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский как неотложный.

По словам народного депутата Сергей Рудыка, в 2022 году участие в военных учениях в Украине будут принимать такие страны как США, Великобритания, Польша, Румыния и другие страны НАТО.

Стоит отметить, что Рада практически единогласно поддержала данное решение. Не голосовали считанные нардепы из разных фракций. В то же время ни одного голоса не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В частности, нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявил, что принимая сейчас этот законопроект, Верховная Рада подставляет президента. По его словам, необходимо было дождаться снижения напряжения на российско-украинской границе и принять этот закон в феврале-марте 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки готовы усилить военное присутствие в государствах НАТО в Восточной Европе. Этот вопрос будет рассмотрен, если Российская Федерация прибегнет к новой агрессии против Украины.

В свою очередь в Кремле потребовали от НАТО выполнить ее требования относительно нерасширения и дать гарантии по не размещению новых вооружений в Европе. В стране пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия.