Депутаты Рады осудили 'признание' Россией 'ЛДНР' и призвали отключить РФ от SWIFT

Депутаты Верховной Рады Украины обратились к международным институциям из-за "признания" Россией террористических организаций "ЛДНР" с призывомзапретить экспорт в Россию высоких технологий, в том числе касающихся ВПК. Решение поддержано 336 голосами.

Трансляция заседания велась на телеканале "Рада". Также постановлением №7088 нардепы призвали международное сообщество заморозить запуск "Северного потока-2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

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Кроме того, парламент поддержал направленный по поручению президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям для снижения напряжения и практических шагов по обеспечению безопасности Украины.

В заявлении также отмечается, что АР Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией.

Напомним: президент Российской Федерации Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых "республик", а также нелегитимная Госдума РФ.

"Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", – сказал Путин в обращении.

В Евросоюзе назвали вопиющим нарушением международного права признание РФ "Л/ДНР". Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнули, что ответ на действия российского руководства обязательно будет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил признание "Л/ДНР". По его словам, такое решение подрывает усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Борис Джонсон считает решение главы Кремля нарушением международного права, а также отказом от Минских соглашений. 22 февраля британские власти намерены объявить о пакете новых санкций против России.

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