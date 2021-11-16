Денисова заявила об ухудшении состоянии Саакашвили: началась кровавая рвота

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюремной больнице, началась кровавая рвота. Для него требуется осмотр гастроэнтеролога.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Соответствующую информацию передала врач Нино Шарашенидзе.

"Член консорциума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", – говорится в сообщении.

Также Денисова встретилась с адвокатами политика. С ними обсуждался вопрос соблюдения прав на безопасность, защиты от пыток и медицинской помощи.

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Кроме того, омбудсмен намерена посетить Саакашвили лично во вторник 16 ноября. Однако пока соответствующее разрешение Минюст Грузии не предоставил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Саакашвили заявили, что тюремную больницу, где содержится политик, могут закрыть на карантин. Это значит, что к экс-президенту перестанут всех пускать.