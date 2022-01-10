Дело о "среднем пальце" Лероса передали в суд: что грозит нардепу

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт по делу народного депутата Украины Гео Лероса. Речь идет о двух инцидентах – хулиганстве и невыполнении постановления суда.

Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе учреждения. Как отмечается, уголовное производство в отношении первого инцидента квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).

Речь идет о событии в парламенте, когда Лерос показал в сторону украинского президента Владимира Зеленского непристойный жест рукой – средний палец. Инцидент произошел 4 ноября на заседании, на котором рассматривался вопрос о назначении Алексея Резникова министром обороны.

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В производстве по неисполнению решения суда говорится, что Киевский апелляционный суд, обязал Лероса опровергнуть в Facebook заявление, которое суд признал недостоверным и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию. В ГБР заявили, что решение Лерос не выполнил, хотя оно вступило в силу еще 11 августа 2021 года.

Политику грозит штраф от 500 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до трех лет.

Напомним: комитет по Регламенту, депутатской этике и организации работы парламента 11 ноября рекомендовал Раде отстранить Лероса от участия в пяти пленарных заседаниях. Решение было принято единогласно – в качестве наказания Лероса за нецензурные жесты в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лерос лишился своего автомобиля Mercedes Benz, который якобы сожгли во дворе его дома. Тогда он заявлял о причастности Офиса президента к поджогу. Однако из расследования журналистов следует, что "это было ложью" и парламентарий "инсценировал поджог собственного авто".