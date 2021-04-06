Действующий состав НКРЭКУ иллюстрирует коррупцию и некомпетентность, – Тимошенко

Действующий состав Национального тарифного регулятора НКРЭКУ стал проявлением некомпетентности и коррупции власти.

Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко.

"Этот хаос, который видят люди, этот бардак, который они видят вместо порядка – это некомпетентность, коррупция. И это служение олигархам – как внутренним, так и внешним", - заявила нардеп в эфире телеканала "Украина24".

По ее словам, ответственность за злоупотребление НКРЭКУ в тарифной политике лежит на президенте Владимире Зеленском.

"Первый, кто должен отвечать за всю эту ситуацию – это президент. Потому что НКРЭКУ его личный орган сегодня. И то, что сейчас происходит с тарифами – это реально страшно", – добавила Тимошенко.

Рекордные зарплаты и премии руководству Тарифного регулятора Тимошенко назвала безобразием и издевательством над гражданами.

"С момента прихода предыдущего президента и сейчас это продолжается страна поделилась на черных рабов и белую кость чиновников", - отметила нардеп.

Напомним, согласно декларации членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год. По данным НАЗК, члены НКРЭКУ оказались самыми высокооплачиваемыми государственными служащими после руководства Национального банка Украины.

Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 4 раза превышает зарплату премьер-министра и в 7 раз зарплату президента Зеленского.

16 марта Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ по стечению срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их освобождения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.