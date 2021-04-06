Чинний склад НКРЕКП ілюструє корупцію та некомпетентність, – Тимошенко

Діючий склад Національного тарифного регулятора НКРЕКП став проявом некомпетентності та корупції влади.

Про це заявила народний депутат Юлія Тимошенко.

"Цей хаос, який бачать люди, цей бардак, який вони бачать замість порядку – це є некомпетентність, корупція. І це є служіння олігархам – як внутрішнім, так і зовнішнім", - заявила нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

За її словами, відповідальність за зловживання НКРЕКП в тарифній політиці лежить на президенті Володимирі Зеленському.

"Перший, хто мусить відповідати за всю цю ситуацію – це президент. Тому що НКРЕКП його особистий орган сьогодні. І те, що зараз відбувається з тарифами – це реально страшно", - додала Тимошенко.

Рекордні зарплати та премії керівництву Тарифного регулятора Тимошенко назвала неподобством і знущанням над громадянами.

"З моменту приходу попереднього президента і зараз це продовжується країна поділилася на чорних рабів і білу кістку чиновників", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, згідно з деклараціями членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата у 2020 році зросла в середньому у 2 рази до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП в 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їх звільнення. Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.