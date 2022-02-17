Данилов заявил, что Россия пытается вынудить Украину ответить военным путем на провокации

Россия прибегает к провокациям для того, чтобы заставить Украину дать военный ответ. В то же время, признаков полномасштабного наступления российской армии на территорию украинского государства не наблюдается.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" в четверг, 17 февраля. По словам чиновника, провокации с российского стороны – не новость, они были и раньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Цель – чтобы мы начали мощно отвечать военным путем, чтобы нас обвинить в том, что мы имеем причастность к тому, что они сами хотели бы развернуть на нашей территории", – сказал Данилов, напомнив про обстрел Станицы Луганской утром 17 февраля.

Видео дня

Он добавил, что нужно не вестись на провокации и быть сдержанными, а также напомнил, что украинская армии имеет мотивацию, полную готовность и знает, что нужно делать.

Напомним: вооруженные формирования России на Донбассе 17 февраля, открыли массированный артиллерийский огонь – под их удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилой дом. От обстрелов пострадали многие населенные пункты, среди которых Марьинка, Красногоровка, Станица Луганская, Пески, Водяное. Всего зафиксировано 50 обстрелов, а ранения получили двое военных и двое гражданских. Подробнее о том, что происходило на востоке Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель России в Организации Объединенных Наций Сергей Вершинин на заседании Совбеза заявил, что Россия якобы уже начала отводить часть войск от украинской границы. Отвод якобы начался еще 15 февраля.