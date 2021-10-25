Данилов заявил, что поддерживает идею жесткой президентской республики в Украине, и назвал причины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддержал, чтобы в Украине была жесткая президентская республика. По его мнению, сильная личность позволит совершить рывок.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". Данилов отметил, что не нужно часто менять Конституцию и уже определится, какой тип республики у нас будет.

"Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо", – говорил он.

Данилов сказал, что население избирает главу государства, возлагая на него надежды, но в Украине парламентско-президентская республика. По его словам, в таком случае, президента должна выбирать Верховная Рада, но украинцы хотят сами избирать президента. Поэтому в Украине нужно установить президентскую республику.

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"Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", – пояснил глава СНБО.

Данилов не исключил, что может быть парламентско-президентская республика. Но для этого нужна "устоявшаяся демократия, что имеет свои корни". Но для этого должны пройти века, резюмировал секретарь СНБО.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине де-юре парламентская республика, а де-факто президентская.

"Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто – мы президентско-парламентская республика. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – рассказывал он.

Также Зеленский сказал, что пока никуда не баллотируется, а нацелен выполнить все предвыборные обещания в один президентский срок. По его словам, решение о втором сроке будет принимать народ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил большой прогресс в становлении президента Владимира Зеленского как государственного деятеля.