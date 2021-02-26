Данилов ответил, придется ли Коломойскому отказываться от тройного гражданства

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться на государственной службе в Украине, если не откажется от всех своих иностранных гражданств.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 26 февраля, после заседания Совета. Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данилов рассказал, что Совета национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства украинцев. Кабмин должен в течение двух месяцев разработать законопроект, который позволит следить за наличием второго паспорта.

Один из журналистов спросил, будет ли касаться нововведение Коломойского и других бизнесменов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на степени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского. А вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", – заявил Данилов.

Напомним, сам Коломойский ранее подтверждал, что имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.

Секретарь СНБО также отметил, что отказываться или нет от других гражданств – "личное дело Игоря Валерьевича".

Предлагаем посмотреть запись брифинга (вопрос о Коломойском – с 10:42):

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