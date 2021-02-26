Данилов ответил, придется ли Коломойскому отказываться от тройного гражданства
Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться на государственной службе в Украине, если не откажется от всех своих иностранных гражданств.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 26 февраля, после заседания Совета. Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Данилов рассказал, что Совета национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства украинцев. Кабмин должен в течение двух месяцев разработать законопроект, который позволит следить за наличием второго паспорта.
Один из журналистов спросил, будет ли касаться нововведение Коломойского и других бизнесменов.
"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на степени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского. А вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", – заявил Данилов.
Напомним, сам Коломойский ранее подтверждал, что имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.
Секретарь СНБО также отметил, что отказываться или нет от других гражданств – "личное дело Игоря Валерьевича".
Предлагаем посмотреть запись брифинга (вопрос о Коломойском – с 10:42):
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский 26 февраля созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Ведомство, в частности, ввело санкции против 10 бывших военных и экс-руководителей правоохранительных ведомств, которые предали Украину.
Кроме того, на брифинге Данилов прокомментировал возможность введения санкций против нового телеканала "Первый независимый", который связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.