Данилов обратился к ОПЗЖ из-за задержания Шуфрича: если вы будете шляться по нашим блокпостам, вас будут убивать

Кирилл Лютый
Политика
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Шуфрича задержали за фото позиций ВСУ
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на задержание народного депутата Нестора Шуфрича. Он предупредил всех представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь": если они будут слоняться возле блокпостов украинских военных, то рискуют быть убитыми.

Об этом Данилов сказал в эфире украинского телемарафона в пятницу, 4 марта. Он напомнил всем: во время войны разрешено убивать предателей, поэтому "коллаборантам" лучше сидеть дома.

"Я хотел бы прямо сказать народным депутатам с ОПЗЖ: если вы будете шляться по нашим блокпостам, то вас будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего. Потому что когда вы сунетесь на наши блокпосты и начинаете их фотографировать, а потом передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать. Это вы привели в нашу страну войну, вместе с российским агрессором, потому что вы коллаборанты", – сказал Данилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Нестора Шуфрича задержали в Киеве бойцы 206-го батальона территориальной обороны. Нардеп от ОПЗЖ якобы фотографировал на телефон блокпост Вооруженных сил Украины.

По данным журналистов, он подъехал к блокпосту с охраной. При задержании охранники нардепа якобы пытались отстреливаться. Но в итоге всех задержали, а оружие изъяли.

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