Данилов – об эскалации на Донбассе: все зависит от Путина, но ему не жаль людей

Виктория Довгань Политика 12:54, 7.04.2021 Обновлено: 13:14, 7.04.2021

Дальнейшее развитие ситуации на востоке Украины, которая в последнее время очень обострилась, зависит исключительно от президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью LB.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. В то же время он отметил, что большой проблемой является отсутствие сострадания у лидера страны-агрессора к людям.

"Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент (Украины. – Ред.) делает все от него зависящее. Путину людей не жалко, это большая проблема", – пояснил Данилов.

Отвечая на вопрос, почему Россия активизировала свои силы на Донбассе именно сейчас, он отметил, что исчерпывающее объяснение этому трудно дать. Ведь на самом деле речь идет о сочетании нескольких факторов.

"Китайский COVID -19 перевернул вверх тормашками весь мир. Определенные политические процессы, смена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов", – отметил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов предупредил украинцев об опасности русскоязычности. Он напомнил. что РФ избрала для себя путь якобы "защиты" чужих граждан, говорящих ее на государственном языке.

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