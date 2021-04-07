Данілов – про ескалацію на Донбасі: все залежить від Путіна, але йому не шкода людей

Подальший розвиток ситуації на сході України, яка останнім часом дуже загострилася, залежить винятково від президента Росії Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. Водночас він наголосив, що великою проблемою є відсутність співчуття в лідера країни-агресора до людей.

"Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент (України. – Ред.) робить усе від нього залежне. Путіну людей не шкода, оце велика проблема", – пояснив Данілов.

Відповідаючи на запитання, чому Росія активізувала свої сили на Донбасі саме зараз, він зазначив, що вичерпне пояснення цьому важко дати. Адже насправді йдеться про поєднання кількох факторів.

"Китайський COVID-19 перевернув догори дриґом весь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів", – зазначив секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов попередив українців про небезпеку російськомовності. Він нагадав. що РФ обрала для себе шлях нібито "захисту" чужих громадян, які розмовляють її державною мовою.