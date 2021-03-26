Данилов: если Украина начнет разговаривать на русском, ждите, что Путин будет "защищать"

Страна-агрессор Россия выбрала для себя путь якобы "защиты" чужих граждан, говорящих на русском языке. Следовательно, Украина не должна забывать о том, во что для нее может вылиться такое обстоятельство.

Об этом в интервью НВ предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что стратегия оккупантов выстроена не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская "империя". Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран, которые в окружении Российской Федерации", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО возмутился из-за того, что Россия, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, "постоянно сует свой нос в другие страны". Политик подчеркнул, что агрессор провоцирует там раздувание тех вещей, которые не должны абсолютно смущать соседей при обычных условиях.

"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в той защите, или нет", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов предостерег украинцев от употребления манипулятивных конструкций со словом "Донбасс". Он заявил, что есть только территории Донецкой и Луганской областей Украины. Секретарь СНБО объяснил, что выражения типа "народ Донбасса", "выбор Донбасса" дают России возможность говорить о развале Украины.