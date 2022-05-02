Данилов – о членстве в НАТО: такого войска, как у нас, нет ни у одной страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за два месяца войны с Россией Украина доказала, что имеет право на место в НАТО. Такого войска, как у украинского государства, нет ни у одной страны-члена Альянса.

Выступая в эфире единого телемарафона новостей "UA Разом" в понедельник, 2 мая, Данилов отметил, что Украине не нужно стоять у дверей Североатлантического Альянса, поскольку право быть частью структуры государство уже доказало.

"Своими действиями в течение двух месяцев мы доказали, что нас должны взять в НАТО. Потому что такого войска, преданности, таких действий, которые совершают наши военные, не имеет ни одна страна. Ни одна страна Альянса не имеет такого войска, как имеем мы", – сказок секретарь СНБО.

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Политик также отметил, что не все страны, ныне являющиеся членами НАТО, отвечают принципам развития этого института. В качестве примера он привел Венгрию, которая открыто заявляет о сотрудничестве с агрессором Россией.

По словам Данилова, власти Венгрии были предупреждены российским президентом Владимиром Путиным заранее о нападении на нашу страну.

"Вы видели ее позицию. Она почему-то считала, что может забрать часть территории. Этого не будет никогда. Победа будет за нами. А эта страна, которая так себя вела... посмотрим, какие последствия будут для этой страны по итогам войны", – заявил Данилов.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз готов поддерживать Украину даже в том случае, если война затянется на годы. В частности, НАТО обещает помощь Киеву в переходе от оружия советских времен к современному западному оружию и системам.

Он отметил, что члены Альянса будут продолжать оказывать максимальное давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

В то же время глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк отметил, что по своей боеспособности Вооруженные силы Украины являются четвертой сухопутной армией среди стран НАТО по боевому потенциалу после США, Великобритании и Турции. По его убеждению, Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский считает, что Россия с высокой вероятностью не напала бы на Украину, будь она членом НАТО. И то, что ее так и не приняли в состав Альянса, является большой стратегической ошибкой.