В НАТО заявили, что готовы поддерживать Украину даже в случае, если война затянется на года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов поддерживать Украину даже в том случае, если война затянется на года. В частности, НАТО обещает помощь Киеву в переходе от оружия советских времен к современному западному оружию и системам.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Такое заявление Столтенберг сделал после того, как Кремль предупредил, что поставки западных вооружений Украине, в том числе тяжелых вооружений, представляют угрозу безопасности европейского континента "и провоцируют нестабильность".

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Абсолютно возможно, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — заявил он.

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По его словам, страны-члены Альянса продолжат оказывать максимальное давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил вторжение в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", посредством санкций и экономической, а также военной помощи Киеву.

Большая часть тяжелого вооружения, которое страны НАТО направили в Украину, до сих пор является оружием советского производства, которое все еще находится на складах восточноевропейских государств-членов НАТО, но США и некоторые другие союзники начали поставлять Киеву западные гаубицы.

Кроме того, Германия во вторник объявила о поставке Украине танков Gepard, оснащенных зенитными орудиями. Берлин впервые одобрил поставку тяжелых вооружений для Киева.

Отметим, что британский журналист Дэн Саббаг прогнозирует, что в ближайший месяц наступит решающий период в российско-украинской войне. В Украину прибудет в достаточном количестве западное оружие, включая американские гаубицы, а также немецкие и британские зенитные системы. Он утверждает, что без западного оружия Украина не может военным путем освободить захваченные Россией территории.

Напомним, в США готовятся голосовать за осуществление программы ленд-лиза (англ. lend-lease – давать взаймы/сдавать в аренду) для помощи украинской армии. В случае утверждения законопроекта страна сможет поставлять в Украину не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и прочие необходимые вещи.

США пообещали выделить $713 млн Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Также Вашингтон постепенно вернет американских дипломатов в Украину и назначит нового посла.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Украина начала в большом количестве получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Позже Арестович заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, как только получит достаточное количество тяжелого вооружения от западных партнеров.