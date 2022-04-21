ВСУ стала четвертой армией НАТО, армии Путина не существует, – Романюк

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины - четвертая армия среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции. В то же время, как показала война России против Украины, российской армии не существует.

Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля. Такое заявление в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сделал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

"Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников", – подчеркнул он.

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По словам эксперта, до широкомасштабного наступления России на Украину НАТО в Европе напоминало "сонное царство, факультатив". "Каждая страна пыталась экономить на армии, потому что Россия считалась адекватной и прогнозируемой".

Теперь, когда Запад осознал, чем является режим в России и какие возможности имеет армия Украины, "Альянс должен перестать вымахиваться и рассказывать, кто и по каким критериям им подходит. Он должен принять одно решение: все страны Европы, которые хотят объединиться в НАТО – заходите, дверь открыта! В том числе для Украины", – убежден Романюк.

По его мнению, "Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых".

"В ближайшее время Украина может стать членом НАТО. В этом будет не столько добрая воля отдельных стран Альянса, сколько заслуга ВСУ, могущество, которое они даже не могли представить", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт отметил, что, по его мнению, "после США, Британии и Турции мы четвертая армия в НАТО. Я сомневаюсь, что сегодня французская армия или немецкий бундесвер сильнее армии Украины".

Как писал OBOZREVATEL, в правительстве страны-агрессора России заявили, что любые транспортные средства США и НАТО, которые будут перевозить оружие для Украины, Россия будет рассматривать как "законные военные цели".