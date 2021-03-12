Чубаров: в стратегии возвращения Крыма не учли принципиальные предложения Меджлиса

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров недоволен Стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, туда не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса. Об этом Чубаров 11 марта сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Меджлис принимал участие в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии, на который были направлены предложения и замечания. Часть из них была учтена, и они отражены в принятом тексте.

"Но (как всегда возникает это многозначное украинское "но"), ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст стратегии не вошли", – подчеркнул Чубаров.

В частности, Меджлис предлагал включить в задания стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

Также в текст предлагали внести определение статуса Крыма "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.