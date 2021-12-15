Чубаров оценил риск новой агрессии РФ против Украины и указал на два фактора

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что вероятное вторжение Российской Федерации в Украину может произойти даже раньше начала 2022 года. По его словам, на это указывает сразу несколько факторов.

Чубаров отметил что помимо концентрации российских войск у границ Украины на федеральных каналах в РФ нагнетается безумный уровень остервенения в отношении Украины. Об этом Чубаров написал у себя в Facebook.

"Если учесть только два фактора последнего времени: концентрацию российских войск у границ Украины, безумный уровень остервенения российских федеральных каналов в отношении Украины, то создается впечатление, что россияне могут и не подождать до начала 2022 года", - написал Чубаров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине оценили военные силы, в случае нападения России. В частности, речь идет о том, что РФ готова атаковать Украину половиной всех своих сухопутных войск, базирующихся к западу от Урала. Для этого она способна стянуть к границе вдвое больше сил, чем сделала это прошлой весной, а именно, примерно 100 батальонных тактических групп.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст заявил, что президент России Владимир Путин сконцентрировал свои войска у границ Украины из-за провала кремлевской политики по Донбассу.

В свою очередь в комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заверили, что сейчас ситуация на украинских границах контролируемая и оснований для паники нет.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил о полученных страной сигналах от международных партнеров относительно поддержки обороны Украины.