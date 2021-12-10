Резников заявил, что Украина получила от партнеров сигналы о поддержке: у нас есть определенные приоритеты

Украина получила от международных партнеров сигналы о поддержке обороны. Вооруженные Силы Украины имеют определенные приоритеты в потребностях, в частности системы ПРО и ПВО.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил министр обороны Алексей Резников. Он назвал перечень потребностей, которые интересуют ВСУ, при этом добавив, что не может раскрывать детали.

По словам министра, кроме вышеуказанных комплексов, Вооруженные Силы также нуждаются в усовершенствовании "киберпространства и киберзащиты, моря и радиоэлектронной борьбы", которые необходимы для защиты критической инфраструктуры, АЭС, аэродромов.

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Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец заявил, что в случае демонстрации агрессивных действий России у границ Украины США передадут украинским Вооруженным силам разнообразное вооружение. По его словам, список образцов техники уже достаточно точно определен.

Эксперт спрогнозировал, что, вероятно, США передадут Украине вертолеты Ми-17, потому что они могут выполнять разные миссии и к ним не будет претензий. В контексте противовоздушной обороны Вашингтон, скорее всего, предоставит ПЗРК Stinger, хотя министр обороны Украины Алексей Резников и говорил о том, что Украина хочет приобрести ЗРК Patriot и "Железный купол" разной дальности.

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